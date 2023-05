Dungeon Defenders: Awakened s'offre une version physique aux éditions Super Rare Games

Disponible depuis l'été 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Dungeon Defenders: Awakened va avoir le droit à une seconde vie en version physique. Chromatic Games et Super Rare Games ont en effet signé un partenariat pour proposer ce mélange d'Action-RPG et de Tower défense sur cartouche. 4000 copies de Dungeon Defenders: Awakened seront ainsi proposées sur la boutique en ligne de Super Rare Games dès le 11 mai prochain .

Et oui, Dungeon Defenders est de retour ! La franchise Dungeon Defenders fait enfin son glorieux retour avec Dungeon Defenders: Awakened de Chromatic Games.

Dungeon Defenders: Awakened est un jeu alliant tower defense et jeu de rôle d'action qui amène des éléments tels que le butin, la progression et la personnalisation des personnages et les familiers pour une expérience coop à 4 joueurs légendaire.

Le passé a changé ! Choisissez votre héros et construisez une défense épique pour repousser des hordes d'ennemis et protéger Etheria. Formez une équipe de quatre joueurs maximum pour monter en niveau, réclamer des butins légendaires et affronter les armées d'ennemis qui vous attendent !