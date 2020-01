Dungeon Defenders : Awakened prend du retard sur Nintendo Switch

Triste nouvelle pour ceux qui attendaient la sortie de Dungeon Defenders : Awakened pour le début de l'année 2020. Alors que sa date de sortie avait été repoussée une première fois au premier trimestre 2020, Chromatic Games vient d'annoncer dans un communiqué que la date se voit à nouveau repoussée, cette fois-ci au second trimestre 2020 . En attendant d'en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous le dernier trailer en date, ainsi que le dernier communiqué officiel.

Alors que les méprisables Anciens élaborent un complot visant à voyager dans le Temps pour réécrire l'histoire et défaire les événements du premier Dungeon Defenders, les jeunes héros d'Etheria doivent se réunir une fois de plus pour repousser les forces du mal. Retournez dans ce monde fantastique et vivant, prenez les armes et combattez des vagues d'ennemis dans une collection de toutes nouvelles arènes.

Rejoignez la mêlée en formant une équipe de quatre champions au maximum et choisissez parmi autant de personnages jouables (d'autres viendront après le lancement). Chaque héros possède son propre style de combat et ses capacités spéciales. Exploitez ces pouvoirs et travaillez ensemble pour protéger les légendaires Cristaux d'Eternia tout en construisant des fortifications pour repousser les ennemis les plus imposants.

Construisez des forteresses pour ralentir les hordes d'orcs, de gobelins, d'elfes noirs et autres monstruosités qui approchent, tout en lançant de puissantes attaques et des sorts dévastateurs pour renverser le cours de la bataille. Survivez à l'assaut pour gagner un nouveau butin, des compagnons de compagnie fiables, et plus d'options de personnalisation pour vous préparer aux combats à venir et aux affrontements épiques avec de nouveaux boss plus grands que nature.

Forgez un arsenal unique et profitez d'innombrables heures d'action médiévale fantastique à travers des matchs multijoueurs en ligne et en coopération locale. Cette campagne légendaire s'accompagne d'une nouvelle histoire, d'un mode Survie progressivement plus difficile, d'un mode Stratégie pure tactique, d'un mode Hardcore sans repêchage et d'un mode Mixte chaotique qui gardera même les joueurs vétérans en alerte.