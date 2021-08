Duke Nukem Begins - Un projet abandonné refait surface 13 ans plus tard

Alors que la licence Duke Nukem est tombée dans l'oubli après le très mitigé Duke Nukem Forever, Gregor Punchatz, ancien directeur de Janimation nous propose de découvrir une pépite restée cachée des yeux du grand public durant plus de 13 ans. Commandé par Gearbox en 2008, Duke Nukem Begins était censé raconter les débuts Duke. Le projet ayant malheureusement été annulé par la suite, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

En 2008, lorsque je travaillais pour les bonnes gens de Janimation à Dallas Tx,

nous avons été engagés par Gearbox pour créer une version animée de ce à quoi le jeu ressemblera pour le jeu "Duke Nukem Begins", une histoire d'origine de Duke.

J'ai dirigé ce projet, en tant que directeur de Janimation, et j'ai réalisé une grande partie du développement des personnages, y compris la conception et la modélisation de Duke. Nous avons mis tout ce que nous avions dans la réalisation de la plus impressionnante cinématique que Janimation ait jamais créée. Mais malheureusement, nous avons appris que le jeu était annulé en raison de problèmes juridiques liés à Duke Nukem à l'époque.