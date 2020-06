Duke Nukem 3D : 20th Anniversary World Tour reprend les armes sur Nintendo Switch

Initialement sorti en 1996 et ressorti en 2016 sur consoles concurrentes à l'occasion de son 20ème anniversaire, Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour vient de confirmer son arrivée sur Nintendo Switch, avec le développeur SONKA aux manettes. Disponible à compter du 23 juin au prix de 9,99€ sur l'eShop de la console, nous vous laissons ci-dessous le trailer de son annonce.

À PROPOS DE CE JEU

Dégommez tout comme en 1996 ! Rejoignez le plus féroce des durs à cuire dans Duke Nukem 3D : Tournée mondiale 20e anniversaire, et aidez-le à sauver la Terre en s'occupant des aliens et des bimbos sur sa route. Bousillez une horde d'aliens dans quatre épisodes classiques de Duke Nukem 3D et un CINQUIÈME INÉDIT créé par les CONCEPTEURS DU JEU ORIGINAL, le tout avec un NOUVEL ARRANGEMENT MUSICAL du compositeur original et de NOUVELLES LIGNES AUDIO par la voix originale de Duke Nukem.



• ÉPISODE 5 créé par les concepteurs originaux, Allen Blum III et Richard “Levelord®” Gray!

• Contenu bonus pour l'épisode 5 : Duke Nukem obtient un INCINÉRATEUR pour cramer les « Lucioles ».

• Nouvelles lignes audio et ré-enregistrements ultra-fidèles par la voix originale de Duke Nukem, Jon St. John!

• Un nouvel arrangement musical pour l'épisode 5 créé par le compositeur de l'époque, Lee Jackson!

• Code source original de 1996 et moteur « 2,5D » remastérisé en véritable 3D sur PC!