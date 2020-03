Duck Souls+ débarque sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeux de plateforme Die & Retry à la Super Meat Boy, Ratalaika Games et Green Dinosaur Games devraient avoir de quoi vous contenter. Disponible à partir du 27 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch, Duck Souls+ vous propose de vous embarquer dans un sauvetage de canard en déjouant plus de 100 niveaux mortels pour la somme de 4,99€. Pour plus d'informations, nous vous laissons ci-dessous un descriptif ainsi qu'un trailer officiel.

Duck Souls+ est un jeu d’action rapide de type plate-forme avec un petit canard au talent incroyable pour se faufiler et une mission : trouver tous les œufs afin de sauver son espèce. Duck Souls+ se déroule dans un monde imaginaire mignon et mortel où de nombreux pièges vous arracheront les ailes tandis que vous luttez pour saisir un œuf fragile et frêle. Courez, sautez et faufilez-vous dans un environnement dangereux et coloré afin de sauver tout le monde et devenir un héros, si vous le pouvez. Caractéristiques : Jouez à 100 niveaux impitoyables réalisés à la main avec des pièges mortels

Franchissez des pics, escaladez des murs et évitez la mort

Mettez au défi vos compétences de plate-forme avec de la pure difficulté

Survivez à plus de 20 types différents de pièges mortels

Récupérez 20 chapeaux différents et personnalisez votre canard !