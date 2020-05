Drug Dealer Simulator sortira cette année sur Nintendo Switch

Si vous avez toujours rêvé devenir dealer ou si vous en êtes un et que vous avez du mal à développer votre business, Drug Dealer Simulator devrait vous plaire- évidemment c'est ironique. Comme son nom l'indique, Drug Dealer Simulator est donc une simulation de dealer (il fallait quand même oser) qui vous invite à gravir les échelons dans le trafic de drogue en alternant magouilles, arnaques, petites et grosses affaires et en évitant soigneusement des ennuis avec la justice et les forces de l'ordre. Publié par l'éditeur polonais Movie Games, le jeu est actuellement un des gros succès de Steam puisque d'après Mateusz Wcześniak,, le président de Movie Games, le jeu aurait déjà rapporté en seulement un mois plus d'un million de dollars.

Et ce n'est, à priori, qu'un début puisque le jeu va être porté sur consoles PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch . La version Nintendo Switch sera chapeautée par UF Games et devrait sortir plus tard cette année .En attendant d'autres infos, retrouvez la présentation du jeu et son trailer ci-dessous. A noter qu'une démo est disponible sur Steam.

Avez-vous déjà pensé à étendre votre propre empire du crime sans devoir subir les conséquences juridiques et morales? VOUS POUVEZ LE SIMULER!



Vous allez enfin pouvoir emprunter les sombres ruelles du trafic de drogue! Commencez petit, devenez GRAND! Commencez votre histoire dans une petite cachette crasseuse et gravissez les échelons jusqu'à ce que vous contrôliez le territoire, embauchiez vos propres sbires et fassiez des affaires dangereuses.Devenez un maître d’œuvre du business de rue ou un gangster impitoyable - c'est à vous!



Mais attention! Dans le monde du crime, rien n'est facile...



Récupérez la marchandise passée par les cartels extérieurs, évitez la police, arrangez-vous des cachettes. Vendez de petites quantités à des clients particulier ou faites de grosses affaires avec des gangs.

N'oubliez pas, vous devez être rusé, vous devez être sournois. Les ennemis se planquent à chaque coin de rue et la DEA ne dort jamais.



Vous avez peur? Il ne faut pas. Ce sont les braves qui gouvernent le monde.



Dans ce monde, vous n'allez pas faire que rechercher le pouvoir, l'argent et le respect. Vous allez aussi devoir être prudent dans vos actions, car vous pouvez vous faire de puissants alliés ou des ennemis vengeurs... ou les deux. N'arnaquez pas vos clients ...enfin pas trop, coopérez avec les bonnes personnes, ne vous faites pas prendre et vous pourriez vivre assez longtemps et dépenser votre fortune à votre gré!



Pourquoi vouloir gagner de l'argent si vous ne pouvez pas le dépenser, hein? Utilisez vos bénéfices pour agrandir votre gang, acheter de nouveaux équipements, graisser des pattes, embaucher du muscle ou ... VOUS AMUSER ET FAIRE LA FÊTE.



Armes, drogues et rock'n'roll... ou quelque chose comme ça. FONCTIONNALITÉS DU JEU: - Recevez des colis passés en fraude par le cartel- Rentrez sans encombres à votre cachette avec la marchandise

- Créez vos propres recettes, divisez les portions pour préparer la drogue à vendre

- Organisez votre distribution en commençant par les ventes à de simples junkies jusqu'aux transactions de gros avec les gangs locaux

- Évitez stratégiquement les patrouilles de police et les embuscades de la DEA

- Augmentez votre influence et gagnez du territoire. Embauchez des gens, graissez des pattes, concluez des accords avec des gangsters ou frayez-vous tout simplement un chemin vers la domination.

- Développez votre business, investissez votre argent et faites face à de nouveaux dangers et de nouveaux dilemmes au fur et à mesure que vous grimpez à l'échelle de la criminalité.

Source : Nintendoswitch