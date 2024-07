DROVA - Un nouvel Action/RPG au style dark pixel attendu fin 2024 sur Nintendo Switch

Deck13 Spotlight et Just2D viennent de dévoiler de nouvelles informations concernant la sortie de leur prochain Action/RPG DROVA. L'open world en version Dark Pixel sortira donc d'ici la fin de l'année, un mois qui finit par "bre" (vive le teasing). En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu accompagné d'un descriptif officiel.

Asservir les esprits de la nature - ou les sauver

Bienvenue sur la terre promise de Drova, où les prêtres ont fait l'éloge de ce nouveau monde. Plein d'espoir, vous traversez un portail vers cet autre monde, mais vous vous rendez compte que vous êtes livré à vous-même et que personne ne semble apprécier le paradis. Au lieu de cela, Drova est un monde sinistre où chacun est pour soi.



Deux factions - l'une essayant d'asservir les esprits de la nature, l'autre essayant de sauver les esprits pour maintenir le monde en vie - quelle voie choisirez-vous ? Et surtout, serez-vous capable de survivre dans un monde qui cherchera toujours à vous tuer ?

Un voyage pour grandir

En plus de la fenêtre de sortie, les bandes-annonces qui viennent d'être publiées ont plus à offrir : La progression. « L'une des idées centrales de DROVA a toujours été que les joueurs doivent survivre dans un monde qui les déteste », explique Christian Sandkämper, cofondateur de Just2d. « Nous voulons vraiment offrir un voyage qui leur permettra de ressentir la progression au fil du temps, en revenant à un ennemi qui les a tués d'un seul coup auparavant et en le tabassant ! La nouvelle bande-annonce met l'accent sur ce voyage. Un voyage qui sera accessible à tous les joueurs en ***bre