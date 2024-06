DROS s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Se présentant comme une aventure de dark fantasy, DROS vous donne l'occasion d'incarner une petite créature gluante et sa carapace humaine de chasseur de primes. Le titre de RedDeer.Games et de emergeWorlds vient de confirmer sa date de sortie, calée au 12 juillet 2024 . Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

HISTOIRE AVEC UN TOURNANT

Quand le Capitaine est au bord du gouffre, le destin lance une boule courbe – entrez en scène Dros. Des motifs différents, une même mission : arrêter l'Alchimiste ! Plongez dans les mystères labyrinthiques de la Tour et côtoyez ses habitants excentriques. Cherchez des trésors alchimiques et préparez-vous à un monde qui vous tiendra en haleine.

Discutez avec une panoplie de personnages farfelus et attachants au cours de votre périple. Humains et Dros cohabitent dans la Tour, un lieu où la frontière entre le bien et le mal est aussi sinueuse qu'une paille ondulée.

CHANGEZ DE CORPS COMME IL FAUT

Préparez-vous à changer de corps ! Remuez, glissez et faufilez-vous comme le petit Dros gluant. Enfoncez de lourdes portes, activez des plaques de pression et dégagez le passage en tant que robuste Capitaine. Mais prenez garde... chacun des 40 niveaux de la Tour réserve ses propres surprises uniques !

Les obstacles sont nombreux. Faites appel à votre intelligence et à votre force pour résoudre des puzzles, repousser des créatures effrayantes, rassembler des trésors alchimiques et découvrir une tapisserie d'histoires.

CARACTÉRISTIQUES :