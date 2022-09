Dropsy - Le Point and Click avec son héros clownesque est disponible sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2015 Dropsy se présente comme un jeu d'aventure point'n click atypique avec son héros triste évoluant dans un environnement tout aussi sinistre. Proposé dès à présent au petit prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Pour prouver son innocence après avoir été accusé à tort d’un incendie accidentel et meurtrier, Dropsy devra communiquer avec une faune hétéroclite d'hurluberlus à l’aide d’un système d’émoji original et instinctif. Il va ainsi déambuler dans les méandres de son mystérieux passé et faire face à des énigmes complexes qui ne sauraient résister à un peu de bon sens, beaucoup de cajoleries et un maximum de soutien de ses amis les animaux. Aidez Dropsy à triompher du mal et à conquérir le cœur de ses contemporains !