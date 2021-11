Drizzlepath: Deja Vu, le dixième jeu de Tonguç Bodur sort bientôt

Derrière ce nom de jeu intrigant se cache le nom moins intrigant Tonguç Bodur un développeur turc spécialisé dans les walking simulator d'exploration avec un accent mis sur l'ambiance, Drizzlepath : Deja Vu est donc son dixième jeu et vient boucler la boucle en proposant une réinterprétation de son tout premier jeu Drizzlepath. Prévu pour le 24 novembre prochain sur Nintendo Switch, le titre nous proposera d'incarner un homme qui gravit une montagne afin d'en découvrir les secrets tout en vous proposant une réflexion philosophique sur ce qui l'entoure. Il est d'ores et déjà précommandable sur l'eShop pour 6,99 euros. En attendant nous vous proposons de visionner sa bande-annonce de lancement ci-dessous.

Un monde aussi vaste que mystérieux s'ouvre à vous, un monde qui cache la vérité de votre existence et fait écho à vos vies passées. Drizzlepath: Deja Vu , le dixième jeu imaginé par Tonguç Bodur, revisite sa première création et propose une expérience accessible à tous les joueurs.

Dans Drizzlepath: Deja Vu, vous incarnez un homme sans nom grimpant au sommet d'une montagne en quête de réponses. Au fil de votre exploration, vous assistez à des événements, chacun s'ajoutant au plus vaste récit existentiel. Réfléchissez à la nature énigmatique et cyclique de la mémoire au fil d'une narration abstraite et de magnifiques environnements, ponctués d'une imagerie plus mystérieuse qu'inquiétante, une balise pour vous guider toujours plus loin.

Caractéristiques :

• Découvrez un simulateur de marche relaxant dont l'exploration déclenche des événements.

• Naviguez dans une perspective à la première personne.

• Parcourez de luxuriants paysages 3D, souvent familiers mais parfois aussi irréels qu'inquiétants.

• Découvrez des secrets cachés sur une vaste carte.

• Plongez au cœur d'un récit appelant à réfléchir sur l'existence.