Drill Deal – Oil Tycoon - Gérez votre plateforme pétrolière sur Nintendo Switch

Si vous avez toujours rêvé de partir travailler sur une plateforme pétrolière sans pour autant quitter le confort de votre habitation, Drill Deal – Oil Tycoon devrait retenir votre attention. Vous proposant de gérer une plateforme pétrolière dans un jeu de gestion réalisé en voxel, le titre sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Drill Deal est un simulateur d'entreprise pétrolière amusant. Commencez à partir d'une seule petite plateforme et développez-la en un grand complexe de plateformes connectées. Optimisez et développez votre entreprise. Faites attention aux menaces comme la météo, les terroristes, les incendies et autres. Prenez soin de vos équipes de travail.

Entrez dans le monde de Drill Deal !