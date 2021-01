DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky s'offre un trailer français

Fruit des studios d'animation DreamWorks, la licence Spirit s'apprête à bénéficier d'un tout nouveau long métrage dans le courant de l'année 2021, connu sous le nom de Spirit Untamed. Directement inspiré de ce nouveau film, Dreamworks et Bandai Namco se sont associés pour proposer aux joueurs un nouveau jeu d'aventure en monde ouvert : DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky. Disponible dans le courant de l'été 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer français du jeu ainsi qu'un descriptif officiel.

Inspiré du prochain long métrage de DreamWorks Animation, Spirit Untamed, ce nouveau jeu d’action aventure en monde ouvert invite les jeunes joueurs à explorer les merveilles du far-west et de ses terres sauvages en compagnie de Lucky et de Spirit, son inséparable mustang sauvage. Cette histoire originale célèbre les thèmes de l’aventure, de l’amitié et de lien particulier entre une fillette et son cheval. Accompagnée de ses meilleures amies, Abigaëlle et Apolline, Lucky entreprend une quête riche en divertissement, à la recherche du trésor caché à Miradero.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU JEU :

INCARNEZ LUCKY - Vivez une aventure inédite aux côtés de vos meilleures amies, les intrépides Abigaëlle et Apolline.