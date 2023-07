Dreamworks All-Star Kart Racing se dévoile sur Nintendo Switch

Si vous avez toujours eu envie de voir Shrek, Po et Harold s'affronter dans des courses de kart endiablées, GameMill Entertainment et Just For Games viennent d'annoncer la sortie de Dreamworks All-Star Kart Racing sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 24 octobre en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir les premières infos du jeu ci-dessous.

À propos de Dreamworks All-Star Kart Racing : Un casting de stars parmi vos personnages DreamWorks préférés apporte le plaisir et l'hilarité à des courses de kart à grande vitesse comme jamais auparavant ! Faites la course sur 20 circuits différents sur le thème de DreamWorks, dont le marais de Shrek, le zoo de New York de Madagascar, l'île de Beurk et bien d'autres encore ! 20 des personnages les plus emblématiques de DreamWorks : Shrek, Po, Tigresse, le Chat Potté, Harold, Astrid, Baby Boss et d'autres grands favoris sont réunis dans une expérience de course de kart sans précédent. Caractéristiques principales : UN CASTING ALL-STAR DE PERSONNAGES DREAMWORKS : Qui choisirez-vous ? Avec des favoris tels que Shrek, Po, Tigresse, Baby Boss, le Chat Potté, Harold et Astrid, il sera difficile de n'en choisir qu'un seul.

20 KARTS GÉNIAUX : Chaque kart tire son design de la personnalité unique de son personnage-pilote DreamWorks ! Créez votre propre kart grâce à des centaines de pièces et de combinaisons d'accessoires pour monter en performance !

FAITES LA COURSE DANS DES LIEUX EMBLÉMATIQUES : Soyez transporté dans des mondes fantastiques en accélérant, en changeant de vitesse, en sautant et en dérapant sur des pistes inspirées de vos films DreamWorks préférés : le royaume de Fort Fort Lointain dans Shrek, Bergen Ville dans Trolls, Baby Corp dans Baby Boss, le zoo de New York City dans Madagascar, et bien d'autres encore !

DES TROLLS COMME HÔTES DE LA COURSE ET DES BONUS : Poppy, Branch, Barb, Cooper et d'autres personnages de l'univers coloré des Trolls de DreamWorks ne se contentent pas d'être vos hôtes pour chaque course, ils vous aident aussi à trouver les bonnes notes pour réussir sur la piste grâce à leur potentiel de mise à jour. Collectionne-les pour qu'ils t'accompagnent tout au long de chaque course et te fassent bénéficier de surprises spéciales !

ATTIREZ LA PUISSANCE DES CHEMINS MAGIQUES : Appuyez sur des interrupteurs magiques sur la piste pour découvrir des raccourcis cachés. Prolongez ces chemins magiques en appuyant sur d'autres interrupteurs en série !

DE MULTIPLES MODES DE COURSE : Des modes multijoueurs en ligne et en local sur écran partagé pour une action non-stop qui plaira à toute la famille.