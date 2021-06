Dreamscaper - L'action-RPG roguelite prend place sur Nintendo Switch

Toujours sous la houlette de Freedom Games, nous avons pu découvrir ce jour le trailer de l'action-RPG Dreamscaper développé par Afterburner Studios. Attendu pour le 12 août 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu, accompagné d'un descriptif complet.

Dreamscaper est un Roguelite mêlant des éléments de brawlers, de jeux de tir de haut en bas et de dungeon crawlers. Chaque sommeil est un donjon différent dans un monde en constante évolution avec une multitude d'événements et de défis uniques. Incarnez Cassidy, plongez dans son subconscient et affrontez les cauchemars surréalistes qui la tourmentent afin de la sauver d'un sombre destin.

Caractéristiques

Plongez dans les cauchemars et faites de la course à la mort permanente votre alliée.

Utilisez des pouvoirs lucides pour manipuler les éléments, déformer l'espace et même contrôler le temps lui-même.

Combattez des boss qui incarnent l'isolement, la peur, la négativité, la perte et plus encore.

Améliorez une multitude d'objets surréalistes et découvrez de puissants artefacts.

Vivez la vie éveillée de Cassidy et découvrez le mystère de son histoire.

MAÎTRISEZ DES SYSTÈMES DE COMBAT PROFONDS

Un système de combat riche et expansif qui récompense le jeu habile. Utilisez un positionnement précis, un timing exact et des réflexes rapides pour vaincre vos ennemis grâce à une abondance d'options de combat.

Chaque classe d'arme dans Dreamscaper est unique, que ce soit pour déchirer la terre sous vos cauchemars ou pour leur envoyer un yo-yo à la figure. Vous aurez une myriade de façons d'aborder le combat.

Les ennemis et les boss de Dreamscaper sont des représentations des émotions les plus négatives de Cassidy. Combattez ces ennemis mortels pour dissiper les miasmes sombres qui l'entourent.

SURMONTEZ LE CAUCHEMAR

Aventurez-vous dans des rêves magnifiques et obsédants pour découvrir des secrets inavouables, vaincre des cauchemars et améliorer votre équipement, tout en découvrant l'histoire de Cassidy en plongeant dans son subconscient. Chaque rêve est un nouveau regard sur les souvenirs et les expériences de Cassidy.

Vivez la vie éveillée de Cassidy et forgez des amitiés avec les gens qui l'entourent. Nourrissez Cassidy de leurs espoirs et de leurs souvenirs pour dissiper l'obscurité de ses cauchemars.