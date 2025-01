DreadOut Remastered Collection s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Les amateurs de jeux d'horreur auront de quoi s'enthousiasmer en ce début d'année avec l'annonce de DreadOut Remastered Collection. Disponible à partir du 16 janvier 2025 , cette compilation propose aux joueurs de découvrir l'opus original ainsi que que le standalone DreadOut : Keepers of the Dark. Nous vous laissons découvrir le trailer de la compilation ci-dessous.

Un rêve de collectionneur !! Une compilation composée de DreadOut original et de DreadOut : Keepers of the Dark

À propos de DreadOut :

DreadOut est un jeu d'horreur surnaturel à la troisième personne dans lequel vous incarnez Linda, une lycéenne coincée dans une vieille ville abandonnée. Équipée de son fidèle smartphone et d'un appareil photo reflex, elle devra lutter contre des rencontres terrifiantes et résoudre des énigmes mystérieuses qui détermineront finalement son destin.

Aidez-la à surmonter les défis qui se présenteront à elle. Survivez à la terreur !

Lorsqu'un groupe de lycéens s'est égaré lors d'une sortie scolaire, ils sont tombés sur quelque chose de totalement inattendu. Une ville oubliée depuis longtemps, piégée dans un état de sommeil paisible. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est ce qui se cache à l'intérieur. Et ce qui semblait être une promenade innocente se transforme en désastre lorsque la ville isolée révèle ses sombres et terribles secrets. La présence de forces sinistres venues d'au-delà de leur royaume d'existence.

Tout se résume à Linda. Elle ressentira des frémissements de pouvoirs inconnus, émergeant d'elle-même. Ces nouvelles capacités pourraient bien être le seul moyen pour elle de sauver sa vie et celle de ses amis.

À propos de DreadOut: Keepers of the Dark

DreadOut: Keepers of the Dark est un nouveau jeu d'horreur indépendant qui se déroule dans l'univers de DreadOut. Dans ce chapitre manquant, vous aiderez Linda à relever les défis du monde de DreadOut avec encore plus de dangers qui se cachent à l'intérieur.

Suivez l'événement au cours duquel Linda a été transportée par la mystérieuse Dame en rouge dans le Royaume des miroirs. Un portail de mondes qui le relie à 8 domaines hantés où plus de 13 fantômes horribles sont prêts à l'accueillir de la manière la plus terrifiante possible. Ils ne reculeront devant rien pour contrecarrer votre objectif principal : survivre !

Alors, préparez votre smartphone et votre appareil photo reflex et choisissez votre chemin judicieusement. Les portes que vous ouvrirez décideront de l'issue du destin de Linda.