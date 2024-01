DreadOut 2 - La suite du jeu d'horreur Indonésien débarque le 18 janvier sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux d'horreur, la suite du jeu d'horreur à la troisième personne inspirée du folklore indonésien DreadOut 2 s'apprête à faire son arrivée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Développé par Digital Happiness, le jeu sera disponible à compter du 18 janvier 2024 . Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Franchise populaire en Indonésie depuis la sortie du premier DreadOut en 2014, les possesseurs de Nintendo Switch pourront enfin mettre la main sur la dernière entrée de la série initialement sortie en 2020 - le jeu étant jugé trop effrayant pour le public occidental. Incarnez Linda, une lycéenne dotée d'un pouvoir surnaturel - la capacité de sentir et de voir les fantômes.

Grâce à ce pouvoir, Linda doit chasser les esprits cauchemardesques et les forces obscures qui menacent non seulement sa ville natale, mais aussi l'humanité tout entière. Cette suite qui donne la chair de poule s'appuie sur le succès culte de l'original avec de nouveaux combats de mêlée et une plus grande importance accordée aux énigmes et à l'exploration. La possibilité d'utiliser le smartphone de Linda comme arme contre les entités maléfiques distingue DreadOut 2 des autres jeux d'horreur.