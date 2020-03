Dread Nautica prend la mer direction la Nintendo Switch

Studio principalement reconnu pour ses jeux de flipper basés sur de nombreuses licences, Zen Studios sort de sa zone de confort pour nous proposer une nouvelle licence : Dread Nautical. Tactical-RPG au tour par tour avec des mécaniques roguelike, le titre promet un gameplay immersif avec réalisation cartoon assez sinistre. Disponible à partir du 29 avril sur Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un descriptif, ainsi qu'un premier trailer officiel.

Des forces surnaturelles ont submergé le navire de monstruosités mystérieuses et malveillantes. Vous devrez chercher d'autres survivants, trouver de la nourriture et d'autres ressources, et gérer votre refuge pour garder l'espoir de vous échapper de ces "vacances" en vie.

Choisissez votre survivant, et rassemblez-en d'autres !

Après avoir choisi de jouer l'un des quatre personnages uniques, vous traverserez 20 ponts du navire et rencontrerez 13 autres survivants colorés et jouables. Vous rencontrerez un capitaine écossais, le mécanicien revêche du navire, un has been hollywoodien, une femme préhistorique égarée dans le temps et bien plus encore. Mais attention à ce que vous dites, vos paroles affectent leur volonté de se battre à vos côtés. Et vous voudrez qu'ils soient là aussi, car tous les survivants possèdent des capacités spéciales exclusives, et la plupart ont leurs propres quêtes secondaires spécifiques. Dans le même temps, la panique s'emparera des survivants surmenés, les rendant moins efficaces.

Planifiez vos attaques !

Avec vous-même et jusqu'à deux survivants combattant côte à côte en même temps, vous devrez élaborer une stratégie pour trouver le chemin le plus idéal vers la victoire contre les Thralls zombies, les Spitters cracheurs de bile, les boss horribles et bien d'autres. Vous devrez penser à plusieurs étapes à l'avance, en traçant l'utilisation la plus optimale des points d'action de chaque personnage. Et surveillez votre utilisation des armes, bandages et autres objets : ils se détériorent et vos ressources sont très limitées.

Améliorez vos compétences, vos objets et votre environnement !

Grâce à l'exploration et au succès de vos combats, utilisez les restes et les runes mystiques que vous trouvez pour améliorer vos objets et vos propres statistiques et capacités. Pour ce faire, vous devrez également améliorer votre station d'artisanat et votre mystérieux livre de l'occulte, également avec des rebuts. Et n'oubliez pas de construire des lits. Sinon, vous ne pourrez pas recruter de nouveaux survivants sans mettre les autres au pied du mur.

Cherchez, cherchez et cherchez encore !

Vous et vos survivants avez besoin de manger, alors fouillez chaque centimètre du navire pour trouver de la nourriture. Et pendant que vous y êtes, ramassez toutes les armes, armures et objets que vous trouvez - vous en aurez besoin. Mais n'ayez pas peur de laisser des objets derrière vous, car les personnages ont des limites de stockage. Et ne passez pas trop de temps à explorer une zone : des hordes d'ennemis pourraient vous submerger !

Des vacances sans fin :

Chaque pont du navire est généré de manière procédurale, ce qui garantit une rejouabilité illimitée et de nouveaux endroits à fouiller. Au fur et à mesure que le jeu progresse, même les ponts inférieurs les plus faciles augmentent le défi, si vous choisissez de revenir.

Caractéristiques :