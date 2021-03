Drawful 2 - Une nouvelle mise à jour va enfin permettre de jouer en français

Modération du contenu – Des modérateurs pourront rejoindre une partie en se rendant à l’adresse mod.jackbox.tv et en indiquant le code correspondant. Ils pourront ainsi vérifier chaque titre et dessin avant qu’il ne soit visible pour les autres joueurs, et le supprimer si besoin. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les streameurs et créateurs de contenu !