DRAINUS - Le shoot'em up de Ladybug annonce sa sortie sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée Ladybug, DRAINUS est un nouveau shoot'em up qui, après s'être offert un passage sur PC, compte bien faire sensation sur Nintendo Switch. Poiur cette occasion, c'est Strictly Limited Games en coopération avec WSS Playground et PLAYISM qui s'occuperont de l'arrivée du jeu en Occident dans le courant de cet hiver 2022/2023. Petit bonus qui fait plaisir, le titre aura également le droit à une version physique proposée exclusivement sur la boutique de Strictly Limited Games.

DRAINUS vise clairement à faire passer le genre Shoot 'em Up au niveau supérieur en apportant des modifications inhabituelles à un jeu de tir spatial classique pour offrir aux joueurs une toute nouvelle expérience de tir.

Trois niveaux de difficulté équilibrés permettent aux débutants de jouer de manière décontractée et aux vétérans de se battre pour atteindre le prochain meilleur score. De plus, deux nouveaux modes de jeu seront débloqués une fois que vous aurez terminé le jeu pour la première fois.

L'énergie stockée par le vaisseau, par exemple, peut être réutilisée pour activer et développer ses systèmes d'armes. Grâce à ce système, le joueur peut faire évoluer le "DRAINUS" comme il le souhaite pour créer son propre vaisseau spatial. Les options d'armes et de fonctionnalités à bord sont énormes, avec des missiles à tête chercheuse, des lasers réfléchissants ou des boucliers de défense sphériques.