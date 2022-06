Dragon's Dogma II - Capcom confirme officiellement la très attendue suite de son RPG

Près de 10 ans après sa sortie, Dragon's Dogma s'apprête à enfin connaître la suite de son histoire. Lors d'un stream pour célèbrer les 10 ans du jeu, Capcom a officiellement dévoilé, via un logo, travailler sur le fameux Dragon's Dogma II. Si pour l'instant aucune information ni fenêtre de sortie ou encore moins de plateformes pour le titre, n'ont été dévoilés par l'éditeur, l'espoir de voir cette suite débarquer sur Nintendo Switch est permis. La version Dragon's Dogma : Dark Arisen est sortie sur Nintendo Switch depuis le 23 avril 2019 . Il faudra cependant s'armer de patience avant d'avoir de nouvelles informations sur le titre. Le titre tirera par ailleurs profit du RE Engine, le moteur maison de chez Capcom.

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

