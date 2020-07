Dragon Quest XI S perd son exclusivité Nintendo Switch

Disponible depuis septembre 2019 sur Nintendo Switch, et sans conteste un des meilleurs J-RPG de cette plateforme, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime ne sera bientôt plus une exclusivité Nintendo. C'est lors de la dernière conférence XBOX que l'information est tombée, le titre sera porté sur PS4, Xbox One et PC le 4 décembre 2020 .

Pour rappel, cette Definitive Edition proposait de nombreux ajouts tels que des quêtes supplémentaires pour les personnages principaux de l'aventure, un mode 2D disponible initialement que sur la version 3DS japonaise, le doublage en japonais, un nouveau menu pour la forge, ou encore de nouvelles montures pour ne citer que ça. Une excellente occasion pour les fans de J-RPG de profiter de cette Definitive Edition quelque soit son support de prédilection.