Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero's Bonds débarque sur smartphone

Si Dragon Quest et Nintendo ont toujours fait bon ménage depuis le premier opus de la saga, le J-RPG de Square Enix a su se diversifier au fil des ans en proposant mangas, série animée, films, jeux vidéo et de nombreux spin-off. Sorti initialement en 1989, le manga Dragon Quest : La Quête de Daï s'était vu offert une version animée en 1994 dans nos contrées sous le nom de Dragon Quest Fly qui n'avait hélas pas du tout marché à l'époque.

En octobre 2020, cet animé est remis au gout du jour par la Toei Animation, provocant un engouement certain chez les fans de la licence. Pour surfer sur cette vague, Square Enix vient d'annoncer en partenariat avec DeNA la sortie d'un Action-RPG basé sur ce même animé, à destination de nos bons vieux smartphones. Dénommé Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds, nous pouvons d'ores et déjà découvrir sa bande-annonce en attendant sa sortie en Occident dans le courant de l'année 2021.

Dans DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds, les joueurs découvriront l’histoire épique de l’animé DRAGON QUEST The Adventure of Dai, développé par The Adventure of Dai Project (un comité de production comprenant SHUEISHA, TV TOKYO Corporation, Toei Animation et SQUARE ENIX), avec l’animation produite par Toei Animation. Le jeu coopératif pourra être joué jusqu’à trois joueurs qui s’uniront et élaboreront des stratégies afin de battre l’armée du mal sur un champ de bataille à trois voies. Les joueurs devront observer les mouvements et les attaques de leurs ennemis afin de riposter au bon moment avec des contre-attaques, des esquives ou bien des sorts. Chaque personnage auront des capacités, des techniques spéciales et un rôle différents dans un combat. Les personnages, les attaques, les armes ainsi que les équipements pourront aussi être améliorés et personnalisés, offrant ainsi des éléments stratégiques de RPG, en plus d’une équipe d’action palpitante.

L’animé DRAGON QUEST The Adventure of Dai est disponible sur les sites de streaming comme ADN, Crunchyroll et J-One. Il est basé sur le manga japonais très populaire DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Scénariste : Riku Sanjo, Dessinateur : Koji Inada, Superviseur : Yuji Horii), qui a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 1989 à 1996. La série a ensuite été compilée en 22 volumes.

DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds sera disponible en tant que jeu gratuit avec des achats in-app, compatible sur les appareils iOS et Android, avec une sortie prévue pour 2021. Le jeu sera accessible en français, en anglais, en japonais et en chinois traditionnel.