DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds enfin disponible sur mobiles

Si Nintendo et Dragon Quest c'est un peu comme les pâtes et le fromage, le dernier épisode de la licence DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds, inspiré de l'animé éponyme, est sorti quant à lui sur smartphones et tablettes. Pour l'occasion, Square Enix et DeNA ont mis les petits plats dans les grands en préparant quelques récompenses pour les premiers joueurs, prenant la forme de bonus de connexion.

Les joueurs pourront découvrir les contenus suivants : Les personnages puissants Avan et Hyunckel : Les joueurs peuvent ajouter ces personnages à leurs équipes via différents événements in-game. Dans la quête « Le retour du Précepteur des héros ! », les joueurs pourront faire équipe avec Avan (Tenue de Dermline), disponible dès maintenant et jusqu'au 27 novembre 2021 à 6H59 du matin. L’événement « L'action est une vertu : L'épéiste solitaire » permettra aux joueurs de faire équipe avec Hyunckel (Disciple d'Avan), disponible du 30 septembre à 8h00 du matin au 13 octobre à 7h59 du matin. La chasse au trésor « L'action est une vertu : L'épéiste solitaire » sera également disponible et contiendra l'épée-armure démoniaque 4★, qui permet aux joueurs de déclencher le coup spécial Bloody Scraid.

Chasse au trésor pour la célébration de la sortie du jeu : Les joueurs auront la possibilité d'obtenir de l'équipement doté du coup spécial Avan Strash lors de la chasse au trésor de célébration de lancement, disponible dès maintenant et jusqu'au 14 octobre 2021 à 7h59 du matin. Récompenses pour les préinscriptions : Pour célébrer le cap des 1,5 millions de préinscriptions, 3 000 gemmes (correspondant à 10 utilisations de la chasse au trésor) seront distribuées à tous les joueurs. Les gemmes et autres objets peuvent être utilisés lors des chasses au trésor pour obtenir des armes et des armures. Certaines armes sont accompagnées de compétences ou de coups spéciaux qui peuvent être acquis en même temps que les armes. Les gemmes peuvent également être utilisées pour récupérer de l'endurance. Un cadeau de remerciement de préinscription de 3 000 gemmes sera également offert à tous les joueurs. Les joueurs peuvent ainsi obtenir jusqu'à 6 000 gemmes (correspondant à 20 utilisations de la chasse au trésor) simplement en se connectant au jeu. Ces cadeaux peuvent être récupérés dans les 30 jours suivant la connexion au jeu et sont disponibles dès maintenant et jusqu'au 31 octobre 2021 à 15h59. Bonus de connexion quotidienne : Pour célébrer le lancement du jeu, les joueurs qui se connectent quotidiennement pendant sept jours cumulés jusqu'au 14 octobre à 21h00 peuvent obtenir 3 000 gemmes.