DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds - Le nouveau jeu mobile basé sur l'animé dévoile sa date de sortie

Avis aux amateurs de la licence culte Dragon Quest signée Square Enix, Le jeu mobile DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds vient enfin d'officialiser sa date de sortie sur smartphones et tablettes. Calqué sur l'animé Dragon Quest : Dai no Daibouken remis au goût du jour par la TOEI en octobre 2020, DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds propose aux joueurs un RPG en équipe proposant moult combats pour renforcer vos camarades.

Officiellement attendu pour le 28 septembre 2021 sur iOS et Android, vous pouvez d'ores et déjà vous pré-inscrire sur l'App Store et sur Google Play pour pouvoir débloquer le jeu le jour J.