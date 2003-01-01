Dragon is Dead - La version physique est disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 23 avril dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, Meridiem vient de confirmer la sortie de Dragon is Dead en version physique. Une occasion idéales pour les personnes préférant éviter le tout dématérialisé de découvrir le hack & slash de Team Suneat.

[Guernian], le dragon noir s’étant jadis opposé aux dieux, a sombré. Une énergie impie s’est déversée sur le monde depuis la Brèche dans laquelle il s’est enfui avant sa mort, et toutes formes de vie ont été affectées d’une étrange mutation. Tous vivent dans la peur de cette Corruption, mais peu de personnes sont véritablement au fait de son origine.

Vous incarnez un guerrier immortel, un soi-disant Successeur, choisi par [Lu], le Dieu de la lumière, [Ashuran], le Dieu du feu et [Harnia], le Dieu de l’eau. À leur arrivée à Cliffshire, la ville de la lumière, les Successeurs doivent se rendre dans les catacombes où les démons semblent converger, et trouver des indices sur la façon de purifier ce monde déformé.

Dragon is Dead offre un jeu d’action sur plateforme en 2D qui nécessite des esquives et des changements de direction précis. Chaque zone s’entremêle verticalement et horizontalement, une structure aux nombreuses facettes générant un environnement propre au Rogue-Lite au niveau de l’emplacement des monstres et des butins à chaque tentative. Quand vous mourez, vous perdez votre or et vos bonus temporaires, mais préservez votre équipement et vos runes pour les tentatives suivantes. Vaincre les boss octroie des pierres de rune servant à fabriquer ou éveiller de l’équipement légendaire, et les artéfacts trouvés durant l’exploration sont synonymes de puissantes bénédictions ou de dangereuses malédictions, selon les combinaisons, ajoutant une dimension tactique sans cesse renouvelée.

Progressez vers la Citadelle ; au fur et à mesure de votre approche, vous découvrirez un sombre secret qui a mis le monde à genoux.

Caractéristiques :