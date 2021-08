Dragon Ball Xenoverse 2 - Gogeta sera bien le second personnage jouable du Legendary Pack 2

Au début du mois d'août, Bandai Namco nous avait confirmé la sortie prochaine d'un nouveau pack de DLC pour Dragon Ball Xenoverse 2 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Baptisé Legendary Pack 2, le personnage de Jiren avait ainsi été dévoilé par le biais d'une vidéo dédiée. Ladite vidéo faisait également état de la présence d'un second personnage, en lien avec Végéta et San Goku. Les fans n'ont pas eu à chercher bien loin, et Bandai Namco vient de confirmer la chose, c'est Bien Gogéta de Dragon Ball Super qui sera donc le prochain personnage à arriver aux côtés de Jiren.

En attendant de voir le Super Guerrier à l'action, nous vous laissons ci-dessous les premiers visuels le montrant en action. Ce Legendary Pack 2 sera officiellement disponible dans le courant de l'automne 2021 . Si jamais vous n'avez pas encore fait l'acquisition du premier Legendary Pack, un bundle dénommé Legendary Pack Set vous permettra de les acheter simultanément.