Bandai Namco dévoile le prochain jeu Dragon Ball dénommé Projet Age 1000 - Sortie prévue en 2027

C'est à l'occasion du Dragon Ball Genkidamatsur que Bandai Namco a dévoilé au public qu'un nouveau jeu vidéo était en préparation. Dénommé pour le moment Age 1000, nous n'avons qu'un simple teaser à vous proposer ci-dessous, ainsi qu'une fenêtre de sortie calée à 2027. Aucune information sur les supports de jeu concernés.

Projet DRAGON BALL “AGE 1000”

L’univers de DRAGON BALL continue de s’étendre avec un nouveau monde et des personnages totalement originaux, le tout créé par Akira Toriyama. Prévu pour 2027, le projet “AGE 1000” introduira encore plus de personnages uniques au fil de l’aventure. Dans une courte vidéo, les fans peuvent découvrir un personnage inédit — conçu par Akira Toriyama lui-même — dans ce nouvel univers DRAGON BALL “AGE 1000”.

Plus d’informations sur ce projet seront annoncées lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, qui se tiendra aux États-Unis les 18 et 19 avril 2026.