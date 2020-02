Dragon Ball FighterZ - Kefla prend la pose en vidéo

Attendue le 28 février prochain pour promouvoir la parution du FighterZ Pass 3 du jeu Dragon Ball FighterZ, Kefla nous offre un aperçu de ses talents de guerrière grâce à une nouvelle vidéo diffusée par Bandai Namco. Entre combos ravageurs, techniques signatures et cinématiques d'introductions et pose de la victoire, nous vous laissons visionner un combat de plus de 4 minutes nous permettant d'en apprendre plus sur ses capacités.

A l'heure actuelle, seulement 2 combattants sur 5 du FighterZ Pass 3 ont été dévoilés : Kefla qui paraîtra donc le 28 février , et Son Goku Ultra Instinct, qui arrivera plus tard dans l'année.