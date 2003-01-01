Dracamar est disponible sur Nintendo Switch

Envie d'un plateformer qui sent bon la nostalgie ? Le développeur Petoons Studio vous propose de découvrir son dernier jeu Dracamar sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au prix de 24,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Embarque pour une magnifique aventure en 3D et déjoue les machinations du roi Crad, le dragon maléfique, avant qu'il ne conquière le monde de Dracamar. Cours, saute et combats les forces du mal pour sauver les Okis magiques !

Le monde de Dracamar est inspiré des paysages et de la culture méditerranéens, dont les valeurs positives te procureront une expérience chaleureuse. Le jeu dépeint un mode de vie équilibré, en harmonie avec la nature et fondé sur l'amitié, la générosité et la solidarité.

Amis qui voyagent ensemble restent ensemble !

Pars à la découverte des îles et libère les Okis. Collecte les boules Moki et utilise leur énergie pour reconstruire les ponts et reconnecter tout Dracamar.

Des côtes de la mer Méditerranée aux montagnes des Pyrénées, cette aventure épique illustre combien la vie peut être belle dans une communauté soudée.

Tout le monde peut devenir un héros !