Dracamar annoncé sur Nintendo Switch

Présenté comme un jeu action/aventure inspiré des classiques de l'ère PS2, Dracamar vient de dévoiler sa ses dates de sorties. Tandis que les versions concurrentes sortiront le 26 mars prochain, la version Nintendo Switch quant à elle sortira un peu plus tard courant avril . Nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Embarquez pour un voyage épique à travers des îles paradisiaques où vous devrez affronter le maléfique Roi Dragon tout en sauvant les Okis magiques et en collectant des boules moki afin de reconstruire des ponts et reconnecter le monde. Tout cela dans une expérience simple aux messages profonds, tels que l'amitié et l'harmonie avec la nature. Le jeu sortira le 26 mars sur PC, PS4/5, Xbox One/Series et plus tard sur Nintendo Switch.