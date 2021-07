Dr Mario World : le free-to-play mobile s'arrête définitivement le 1er novembre 2021

Nintendo vient d'annoncer mettre fin aux consultations du Dr Mario World, ouvertes en 2019 sur plateformes mobiles iOS et Android, Pour rappel, Dr Mario World est un free-to-play dans lequel seul ou à plusieurs en ligne, on s'amuse à faire disparaitre des virus en associant différentes gélules de couleurs. Si vous jouez actuellement au jeu sachez que dès aujourd'hui , vous ne pouvez plus faire d'achat in-game mais vous pouvez cependant continuer à jouer jusqu'au 1er novembre . A partir de là, le jeu sera définitivement inaccessible et vous ne pourrez plus lancer de partie. Par contre, votre historique de jeu pourra être sauvegardé et donc être consulté dans un onglet nommé "Les Souvenirs de Dr. Mario World.". Retrouvez ci-dessous les notes complètes sur la fin de Dr Mario World.

28 juillet 2021 Notification de fin du service Merci de votre intérêt pour Dr. Mario World. Le service de Dr. Mario World va prendre fin le lundi 1er novembre 2021.

Nous voulons remercier tous les joueurs ayant pris part à cette aventure depuis le lancement du jeu le 10 juillet 2019. Date et heure de fin du service :

Lundi 1er novembre 2021 à 06:00 (UTC) De plus, les diamants ne seront plus disponibles à l'achat à partir du mercredi 28 juillet 2021. ■ Après la fin du service Si vous lancez le jeu Dr. Mario World après la fin du service, une notification de fin de service apparaîtra à l'écran et vous ne pourrez plus continuer à jouer.

Vous pourrez revivre votre historique de joueur grâce aux Souvenirs de Dr. Mario World, une page web qui deviendra disponible après la fin du service. Afin de garantir la mise à disposition des données du service Souvenirs de Dr. Mario World, une partie de votre historique de joueur sera sauvegardée sur le serveur pour pouvoir être visualisée dans les Souvenirs de Dr. Mario World.

Si vous souhaitez effacer vos données de sauvegarde, rendez-vous dans Effacer les données de sauvegarde puis effacez vos données. ■ Plus d'informations sur la fin du service Veuillez consulter les notifications en jeu pour en savoir plus sur les processus mis en place avec la fin du service du jeu.