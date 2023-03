Dr. Fetus’ Mean Meat Machine - Découvrez le nouveau spin off de la licence culte Super Meat Boy

Spin off tiré de l'univers de Super Meat Boy, Dr. Fetus’ Mean Meat Machine est le nouveau projet vidéoludique signé Thunderful, Headup et Team Meat. Le titre se présente comme un Puzzle-Game de type Match-4 qui rappelle un certain Dr. Mario... mais beaucoup plus chargé en hémoglobine. Attendu dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu accompagné d'un descriptif officiel.

Traversez les lieux familiers de Super Meat Boy et Super Meat Boy Forever comme la forêt pittoresque, l'hôpital et l'usine de sel avec des décors et des animations éblouissants créés par les artistes originaux de Super Meat Boy et Super Meat Boy Forever, ainsi qu'une merveilleuse bande-son de RIDICULON. Il y a plus de 100 niveaux conçus à la main et remplis de pièges et de dangers créatifs que vous devrez vaincre et, si vous parvenez à survivre à cette version hardcore d'une formule classique, vous serez confronté à un combat de boss épouvantable à la fin de chaque monde, pour vous offrir le défi ultime.