Downward: Enhanced Edition débarque sur Nintendo Switch

Le développeur Caracal Games Studio vous propose de découvrir dès le 4 juin prochain son dernier titre Downward: Enhanced Edition. Proposant une aventure mêlant aventure et Parkour, le titre sera proposé au prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons visionner le trailer dédié ci-dessous.

LE DERNIER VOYAGE COMMENCE...

Downward vous permettra de partir pour la dernière aventure de l'humanité, à la recherche d'une explication à l'apocalypse qui a changé la Terre telle que nous la connaissons.

Grâce aux techniques de parkour et aux mystérieux pouvoirs qui vous sont conférés, vous traverserez les ruines des civilisations passées, dans le but de trouver les artefacts légendaires censés contrôler les calamités mortelles qui se sont abattues sur ce monde.

Vous ne serez pas seul dans cette entreprise, mais que pouvez-vous faire ? Ce monde n'est plus pour les humains...

PARKOUR

Faites du parkour à la première personne dans les ruines du passé, sautez, glissez, suspendez-vous... Gagnez de l'expérience pour améliorer les statistiques et les pouvoirs de votre personnage, et utilisez-les à votre avantage en les combinant avec vos compétences de parkour pour affronter les anciens gardiens qui se réveillent, dans un seul but : terminer votre voyage.

EXPLORER ET DÉCOUVRIR

Rien n'est servi sur un plateau, explorez librement un monde ouvert et profitez de paysages à couper le souffle, pour atteindre des endroits secrets, collecter des objets utiles et des trésors cachés. Cherchez une explication au monde qui change autour de vous et à la raison pour laquelle l'humanité a été anéantie. La fin de l'histoire dépendra du chemin que vous aurez emprunté, des trésors que vous aurez ramassés et de la façon dont vous aurez exploré ce monde apocalyptique....

THE COMING

Lorsque trois planètes errantes se mettent mystérieusement en orbite autour de l'atmosphère terrestre, c'est la mort, le désastre et la fin d'une ère qui s'annoncent. Il n'est pas question de se relever de cette chute. La seule façon d'avancer...est de descendre.