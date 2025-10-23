Double Dragon Revive est disponible sur Nintendo Switch

Arc System Works et Microids ont le plaisir d'annoncer que le dernier jeu en date de la licence Double Dragon, à savoir Double Dragon Revive, est officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physiques et dématérialisée. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

La saga Double Dragon est un des piliers du genre beat them all depuis son arrivée sur les bornes d'arcades en 1987.

Elle est aujourd'hui de retour avec Double Dragon Revive pour le bonheur des fans de rétro gaming !