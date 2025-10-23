Nintendo Switch
Double Dragon Revive est disponible sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Il y a 7 heures
Arc System Works et Microids ont le plaisir d'annoncer que le dernier jeu en date de la licence Double Dragon, à savoir Double Dragon Revive, est officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physiques et dématérialisée. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.
La saga Double Dragon est un des piliers du genre beat them all depuis son arrivée sur les bornes d'arcades en 1987.
Elle est aujourd'hui de retour avec Double Dragon Revive pour le bonheur des fans de rétro gaming !
- Des graphismes remaniés et remis au goût du jour !
Retrouvez les personnages qui ont dépeint l'âge d'or des jeux d'arcades dans des graphismes 3D modernes !
Les frères Lee sont bien sûr de la partie, mais aussi leurs ennemis redoutables.
- Une expérience amusante et captivante du beat them all !
Une progression latérale traditionnelle où il faut vaincre ses adversaires tout en avançant dans les niveaux.
Une jouabilité et une difficulté équilibrées pour la nouvelle génération tout en conservant son gameplay simple et intuitif.
Minutieusement supervisé par le staff des jeux de combat d'Arc System Works et accessible aux nouveaux joueurs.
- Des combats spectaculaires mais stratégiques !
Le combat requiert des actions variées et de la stratégie, pas seulement de marteler les boutons !
Observez attentivement vos ennemis et attendez le bon moment pour leur porter des coups dévastateurs.
Utilisez les armes disséminées dans les niveaux et utilisez les éléments du décor pour prendre l'avantage dans les combats !