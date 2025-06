Double Dragon Revive annoncé sur Nintendo Switch

Initialement sorti sur supports concurrents, Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer que Double Dragon Revive sera également de la partir sur Nintendo Switch à partir du 23 octobre 2025. En plus de cette bonne nouvelle, nous avons également la confirmation que des éditions physiques seront disponibles pour les joueurs. Outre une version Standard, nous pourrons également mettre la main sur une Limited Edition, ainsi qu'une Deluxe Edition, également pour le 23 octobre 2025 .

Ne manquez pas la bande-annonce d’introduction dévoilée aujourd’hui : elle vous plonge dans l’univers de la série Double Dragon, dévoile les techniques de combat, des mécaniques de jeu, et offre un aperçu explosif de l’action en coopération à deux joueurs — fidèle à l’esprit des beat’em up à défilement horizontal !