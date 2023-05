Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - Une icône du beat'em up de retour cet été sur Nintendo Switch

Cet été la nostalgie s'invite sur Nintendo Switch et supports concurrents avec la sortie de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Attendu en version dématérialisée, le beat'em up aura également le droit à une version physique grâce à un nouveau partenariat entre Modus Games, Arc System Work, le développeur Secret Base et Just For Games. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons sera officiellement disponible à partir du 25 juillet 2023.

À propos de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons :

Retrouvez les combats emblématiques de Double Dragon dans ce nouvel opus de la franchise de beat them all culte. Nous sommes en 199X. Une guerre nucléaire a dévasté New York City et les rares rescapés tentent de survivre dans les rues en proie aux émeutes et au crime. La ville est contrôlée par des gangs de criminels, qui terrorisent les survivants et se battent pour sa domination. Refusant d'accepter cette vie plus longtemps, Billy et Jimmy Lee décident de débarrasser leur ville de ces gangs.

Découvrez les débuts des frères emblématiques de Double Dragon alors qu'ils affrontent de nouveaux ennemis et des visages connus dans cette histoire alternative. Dans ce nouvel opus prenant la forme d'un roguelite, chaque session est une nouvelle chance de plonger dans encore plus d'action. Intégrant un système de niveau dynamique unique, la difficulté des missions s'adaptera en fonction de l'ordre dans lequel vous y jouez.

Incarnez le célèbre duo de frères Billy et Jimmy, Marian et Oncle Matin, ou 9 autres personnages à déverrouiller, aux mouvements et styles de jeu uniques. Grâce au mode coop locale 2 joueurs, profitez d'une quadruple dose d'action avec un(e) ami(e) en débarrassant les rues de la vermine.

Caractéristiques principales :