Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons dévoile son gameplay en trailer

Toujours attendu pour le 27 juillet 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons vient de s'offrir un nouveau trailer mettant en avant le gameplay du dernier titre de Secret Base.

La bande-annonce d'aujourd'hui met en avant la puissance écrasante que les joueurs auront entre les mains lorsqu'ils déclencheront des coups spéciaux dévastateurs après avoir atteint le maximum de leur compteur de points de vie au cours du combat. Utilisez ces coups spéciaux pour anéantir vos adversaires et gagner de l'argent pour améliorer les compétences de vos personnages. Vous pouvez également utiliser l'argent restant à la fin d'une partie pour débloquer toute une série d'objets à collectionner, y compris des personnages jouables supplémentaires avec leurs propres mouvements, forces et faiblesses.

Situé dans le désert nucléaire de New York en 199X, Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons met en scène un affrontement entre les frères emblématiques de Double Dragon, Billy et Jimmy Lee, et leurs alliés contre les gangs criminels qui terrorisent la ville pour la dominer. En battant un gang, les autres saisiront l'opportunité de s'emparer de plus de pouvoir en améliorant leurs propres capacités et en introduisant de nouveaux sous-boss pour abattre les joueurs. Pour faire face à cette situation, les combattants disposent d'une multitude de ressources :