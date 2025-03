Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - Une belle promotion et deux nouveaux personnages gratuits rejoignent le casting

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de craquer pour Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, vous serez peut-être content d'apprendre que le titre est actuellement en promotion sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€ au lieu de 24,99€. Et pour accompagner cette bonne nouvelle, Secret Base vient de confirmer que deux nouveaux personnages allaient enrichir le casting courant avril avec un DLC gratuit. Il s'agit de la première des nombreuses mises à jour de personnages prévues, six nouveaux combattants devant être ajoutés plus tard dans l'année.

JEFF

Rival d'enfance des frères Lee, Jeff s'entraîne à leurs côtés à l'art martial Sōsetsuken. Mais à mesure que ses compétences s'amenuisent, la jalousie grandit. Déterminé à surpasser Billy et Jimmy, Jeff abandonne sa noble voie et embrasse la rue, fusionnant le karaté avec le Sōsetsuken pour développer un style de combat dangereux et imprévisible. ABORE

Ancien soldat massif au comportement stoïque, Abore se bat avec une puissance brute et un calme inébranlable. Sa force et sa résistance incroyables ont amené certains à se demander s'il s'agissait d'un homme ou de quelque chose d'autre. Ce bagarreur silencieux n'offre aucune réponse, seulement des coups écrasants. Caractéristiques principales : De l'action en équipe sans faille et à un rythme effréné.

Un large éventail de combos dévastateurs et de coups spéciaux pour plus d'une douzaine de personnages jouables.

Coopérative locale à deux joueurs qui multiplie l'action avec un ami.

Des améliorations à débloquer pour encore plus de puissance et de personnalisation.