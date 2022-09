Dorfromantik - Le jeu puzzle-stratégique de Toukana Interactive s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Sortie surprise sur l'eShop de la Nintendo Switch ce jeudi 29 septembre , Dorfromantik est un puzzle-game stratégique signé Toukana Interactive ayant reçu de très bonnes critiques lors de sa sortie sur Steam en 2021. Si vous n'avez pas encore fait connaissance avec ce titre, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous accompagné d'un descriptif officiel.

Avec Dorfromantik, immergez-vous à nimporte quel moment dans un monde calme et paisible, et faites une pause dans la vie quotidienne. Dorfromantik offre également un défi à ceux qui le recherchent : Battre les meilleurs scores nécessite de la prévoyance et un placement stratégique.

Gameplay:

Vous commencez avec une pile de tuiles de paysage générées de façon aléatoire. Les unes après les autres, vous piochez les tuiles en commençant par le haut de la pile, et les placez sur l'un des emplacements possibles avec l'orientation souhaitée. Cela permet de créer des groupes et des combinaisons de paysages, tels que des forêts, des villages ou des plans d'eau, et vous êtes récompensé par des points en fonction de l'ajustement de la tuile.

Au fur et à mesure que vous agrandissez le paysage, vous entrez dans de nouveaux biomes colorés et découvrez des objets de jeu pré-placés qui donnent des quêtes à plus long terme. Grâce à ces dernières, vous pouvez débloquer de nouvelles tuiles, de nouveaux biomes et de nouvelles quêtes.

Ce qu'offre Dorfromantik :