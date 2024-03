Dorfromantik s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis septembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Dorfromantik s'offre une seconde jeunesse grâce au partenariat signé entre Super Rare Games et Toukana Interactive. Le titre aura le droit à sa propre édition physique, disponible à 4000 unités dès le 21 mars sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Avec Dorfromantik, immergez-vous à nimporte quel moment dans un monde calme et paisible, et faites une pause dans la vie quotidienne. Dorfromantik offre également un défi à ceux qui le recherchent : Battre les meilleurs scores nécessite de la prévoyance et un placement stratégique.

Gameplay:

Vous commencez avec une pile de tuiles de paysage générées de façon aléatoire. Les unes après les autres, vous piochez les tuiles en commençant par le haut de la pile, et les placez sur l'un des emplacements possibles avec l'orientation souhaitée. Cela permet de créer des groupes et des combinaisons de paysages, tels que des forêts, des villages ou des plans d'eau, et vous êtes récompensé par des points en fonction de l'ajustement de la tuile.

Au fur et à mesure que vous agrandissez le paysage, vous entrez dans de nouveaux biomes colorés et découvrez des objets de jeu pré-placés qui donnent des quêtes à plus long terme. Grâce à ces dernières, vous pouvez débloquer de nouvelles tuiles, de nouveaux biomes et de nouvelles quêtes.

Ce qu'offre Dorfromantik :

Construire des paysages magnifiques

Un mélange unique de puzzle et de stratégie

Un jeu relaxant et apaisant

Une atmosphère de campagne idyllique

Un placement stratégique pour battre le meilleur score

Une rejouabilité élevée - chaque partie est unique

De nombreux objets et biomes à débloquer

Des visuels exceptionnels avec une ambiance de jeu de société pittoresque

Différents modes de jeu pour différents types de joueurs

Ce que Dorfromantik n'offre pas :