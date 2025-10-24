Dora : Sauvetage en forêt tropicale est disponible sur Nintendo Switch

Les plus jeunes joueurs seront ravis d'apprendre que la célèbre exploratrice Lara Croft Dora est de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents avec la sortie de Dora : Sauvetage en forêt tropicale. Mélange de plateforme et de réflexion basé sur la nouvelle série animée en 3D de la licence, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu disponible depuis ce vendredi 24 octobre 2025 .

Créé pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise, Dora : Sauvetage en forêt tropicale invite les joueurs à rejoindre Dora et Babouche pour contrecarrer les plans de Chipeur et redonner vie à l'Arbre des Alebrijes. Ils pourront courir et bondir dans des environnements hauts en couleur pour récupérer des feuilles, résoudre des énigmes et apprendre l’anglais et quelques notions d’espagnol tout en s'amusant.

En chemin, ils pourront croiser la route de Tico, Isa, Benny, du Grand Poulet Rouge et d’Ale. Des mini-jeux pimenteront l’aventure : les réflexes des joueurs seront mis à l’épreuve par Chipeur, ils devront se creuser les méninges et participeront à plein d’activités amusantes proposées par d’autres personnages. Parents et enfants pourront même vivre une merveilleuse aventure en famille et apprendre ensemble grâce au mode coopératif pour 2 joueurs !

Fidèle à la série par ses graphismes, sa bande-son et ses voix authentiques, le jeu plonge toute la famille dans le monde de Dora et donne l’impression d’entrer directement dans un épisode du dessin animé. Au cours de cette expérience enrichie de nombreuses mécaniques interactives, les joueurs devront utiliser une carte pour se repérer, débloquer des objets et des lieux ou encore trouver des indices pour résoudre des énigmes environnementales. Chacun des cinq environnements du jeu offre des défis originaux, des secrets bien cachés et une rejouabilité immense pour les jeunes explorateurs.

Spécifiquement conçu pour les plus jeunes, le jeu utilise des mécaniques simples et intuitives qui sont clairement expliquées pour faciliter la prise en main. Les instructions sont renforcées à la fois par l’image et par le son : les personnages guident le joueur jusqu’à son objectif tandis que les boutons à utiliser sont affichés à l’écran. Les jeunes enfants peuvent ainsi jouer en toute confiance et profiter pleinement d’une expérience à la fois accessible et captivante.