DOOM : The Classics Collection - La trilogie débarque en version physique sur Nintendo Switch

Amateur de la licence DOOM mais mécontent de profiter des premiers opus uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch ? Rassurez-vous, Limited Run Games a la solution pour vous, et elle s'appelle DOOM : The Classics Collection. Réunissant DOOM, DOOM II et DOOM III sur une seule et même cartouche, les précommandes de DOOM : The Classics Collection débuteront le 2 avril et termineront le 2 mai. Aucune quantité limitée au programme.

DOOM : The Classics Collection sera proposé en 3 versions :

Pour précommander une de ces 3 éditions, nous vous donnons donc rendez-vous dès le 2 avril sur la boutique en ligne de Limited Run Games.

Our Special Edition of DOOM: The Classics Collection features a keycard replica, DOOM disk USB, SteelBook, and more! This edition will be available for PS4 and Switch in a four-week pre-order starting Friday, April 2 at 10am ET on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/EoGLtjgeni