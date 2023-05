Dokapon Kingdom Connect - La chasse à l'argent vous attend sur Nintendo Switch

Vous aimez l'argent ? Les habitants du royaume de Dokapon aussi ! Mêlant jeu de plateau et RPG, Dokapon Kingdom Connect revient ce 9 mai 2023 sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

Mais un jour, des monstres sont arrivés et ont commencé à attaquer les villes proches. L'économie s'est effondrée et tout le monde est devenu malheureux. Bien sûr, plus personne ne payait de taxes.

Le Roi est alors passé à l'action !

Il a décidé de rassembler ses plus intrépides guerriers pour sauver les villes et être enfin payé ! En échange, celui qui récolte le plus aura l'honneur de se marier avec la Princesse et d'accéder au trône.

C'est le début d'une aventure lucrative où absolument tout est permis !"

"Caractéristiques principales :

Les amateurs de RPG et jeux de société s'unissent... À NOUVEAU – Initialement sorti pour la Nintendo Wii™, le jeu de plateau hybride est maintenant de retour pour la Nintendo Switch™ ! Les règles sont simples : faites tourner la roulette et battez tous ceux qui vous barrent la route !

Connectez-vous avec vos ennemis préférés en ligne – Garder rancune n'a jamais été aussi agréable ! Les joueurs peuvent désormais affronter leurs amis via Nintendo Switch™ Online !

5 modes de jeu et un plateau de jeu immense – Préparez votre revanche en choisissant entre 5 modes de jeu différents : Normal, Histoire, Shopping Race, Kill Race et Town Race. Avec un royaume qui s'étend sur sept continents, de nombreuses péripéties vous attendent !

Dominez vos ennemis avec 11 classes d'emploi possibles – Vous voulez tout fracasser à travers le royaume de Dokapon ? Choisissez le guerrier ! Vous préférez lancer des sorts qui en jettent ? Le magicien est fait pour vous ! Faites votre choix parmi 11 classes d'emploi et gagnez des points d'expérience pour améliorer votre personnage ! Tirez profit d'objets achetés ou même volés !"