Dokapon Kingdom: Connect - Le mélange RPG / Jeu de Plateau de Idea Factory dévoile sa date de sortie

Nouveau projet de Idea Factory, Dokapon Kingdom: Connect se présente comme un mélange entre un RPG et un jeu de plateau. Initialement annoncé sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée, le titre sera officiellement disponible en Europe le 9 mai 2023 . Pour l'occasion, nous vous laissons visionner le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

À propos du jeu

Tout le monde au Royaume de Dokapon aime l'argent.

Un jour, dans ce pays paisible, des monstres sont soudainement apparus et ont commencé à attaquer les villes voisines. L'économie s'est effondrée, et les gens étaient au plus bas. Les impôts n'étaient plus payés, bien sûr.

C'est alors que le roi a pris des mesures !

Il a décidé de rassembler les guerriers les plus courageux pour sauver ces villes afin d'être payé ! En échange, celui qui récoltera le plus sera récompensé par la main de la princesse et le trône.

Et c'est ainsi que commence une aventure pour l'argent, où tout est permis !

Caractéristiques principales