Incarnez la grenouille ninja de vos rêves et sautez de niveaux en niveaux dans Dojoran

Quand plateforme, précision, challenge et noir et blanc riment avec grenouille cela donne Dojoran, le jeu des développeurs brésiliens de chez Nautlander. Dojoran compte débarquer sur Nintendo Switch le 17 septembre prochain pour le prix de 4,99 euros, dans ce jeu vous incarnerez une grenouille ninja en pleine formation.

Dans la droite lignée des Mario 2D ou encore de Super Meat Boy ou Celeste, Dojoran vous mettra vous et vos réflexes à l'épreuve dans pas moins de 28 niveaux différents. Alliant un gameplay simple (mais néanmoins efficace) et des niveaux exigeants, le jeu devrait ravir les amateurs de platformer complexes. Sévère mais juste sera votre entrainement de Ninja grenouille.

La vie n'est au final pas aussi simple et facile que celle de votre enfance. Pour survivre dans un monde plein de dangers, il vous faudra passer l'entraînement ninja des grenouilles, en utilisant des techniques secrètes créées par vos ancêtres.



Dojoran est un jeu de plateforme de précision dans lequel vous devez utiliser des pommes pour effectuer des doubles sauts de manières peu communes. Les commandes simples et réactives offrent une grande expérience dans les défis qui doivent être affrontés plus d'une fois. Chaque mort est un apprentissage pour améliorer vos réflexes et le contrôle de votre personnage, plutôt qu'une entière frustration.



Gameplay inspiré de jeux comme Super Mario World, Mario Kaizo, Celeste et Bloody Trapland. Style artistique inspiré des jeux Gameboy Pocket, Gato Roboto et Downwell.