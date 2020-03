Dogurai disponible à petit prix sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de rétrogaming, QUByte Interactive, Hungry Bear, et Game Nacional ont publié sur l'eShop de la Nintendo Switch un nouveau jeu de plateforme intitulé Dogurai. Dans ce dernier, vous incarnez Bones, un chien anthropomorphe décidé à lutter contre une tentative de soulèvement de la part des machines. Proposé initialement au prix de 4,99€, Dogurai est proposé jusqu'au 13 avril au prix de 2,49€. Pour un meilleur aperçu du jeu, nous vous laissons ci-dessous le descriptif de l'eShop, ainsi qu'un trailer.

Dans un avenir dystopique, où les armées et la police ont été remplacées par des robots et des machines, leur créateur a décidé de conquérir le monde. Maintenant, c'est à Bones, un samouraï chien à la retraite des Forces spéciales, de lutter seul contre la menace du robot.

Vous affronterez plusieurs chefs de robots dans une plateforme pleine d'action dans toute la ville, combattant dans les égouts urbains, les installations militaires, les usines et même dans des structures très hautes. Chaque niveau propose plusieurs gadgets et différents défis inspirés par les plateformes classiques des dernières décennies, ainsi que différents ennemis et des rencontres de boss mémorables!

Caractéristiques