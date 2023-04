Dogfight: A Sausage Bomber Story - Metal Slug rencontre Top Gun dans un shoot'em up énervé sur Nintendo Switch

Que diriez-vous d'un shoot'em up se présentant comme un mix entre Metal Slug et Top Gun ? C'est en tout cas ce que vous propose de découvrir les développeurs de Katsu Entertainment avec la sortie de Dogfight: A Sausage Bomber Story sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 13 avril 2023 . Proposé au prix de 18€ sur l'eShop, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Dogfight : A Sausage Bomber Story est une création d'amour et de dévouement qui commémore le 10e anniversaire des studios, qui reviennent sur l'un de leurs premiers IP originaux, Sausage Bomber, sorti en 2013 sur PC et mobile, pour créer une suite plus grande, plus audacieuse et encore plus stimulante pour PC et consoles !

Aller de l'avant vers le passé

10 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre des saucisses et la victoire du Sausage Corps. La technologie des armes à saucisses a apporté la paix et une croissance énorme dans les domaines de la science, de l'industrie, de la médecine... ouvrant une ère de prospérité sans précédent. Pourtant, dans l'ombre de l'ancien monde, une nouvelle menace surgit : l'organisation terroriste Vega Nation ! Le corps des bombardiers saucisses doit à nouveau se lever pour protéger le monde avec de toutes nouvelles armes à base de saucisses !

Caractéristiques :