Dog Duty fait parler les armes dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Projet en développement depuis 6 ans maintenant, Dog Duty développé par Zanardi & Liza et édité par SOEDESCO est enfin disponible sur Nintendo Switch et autres plateformes concurrentes. Proposé actuellement au prix de 17,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous son descriptif ainsi que son trailer de lancement.

Prenez la tête d'une équipe de bons à rien et partez affronter le maléfique Commandant Octopus et son armée qui menacent la paix dans le monde. Dans cet amusant jeu de tactique en temps réel, vous vous lancez dans une guérilla pour pulvériser la vermine d'Octopus. Combattez sur le toit de votre véhicule en mouvement et voyagez d'île en île pour libérer des avant-postes et terrasser des boss coriaces dans leurs puissantes octo-machines. Pulvérisez cette bande de calamars, mais restez sur vos gardes, car ils sont bien armés !



Caractéristiques :