Dodgeball Academia - L'académie profitera du printemps pour s'offrir une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Sorti l'été dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, Dodgeball Academia va réouvrir ses portes au printemps en proposant aux joueurs une version physique de ce RPG unique. Grâce au nouveau partenariat entre Humble Games, le développeur Pocket Trap et Just For Games, les réfractaires au tout dématérialisé pourront bientôt s'adonner à ce sport atypique sur console hybride. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Les versions Nintendo Switch et PS4 de Dodgeball Academia seront disponibles à partir du 25 mars 2022 dans toutes les crémeries.

À propos de Dodgeball Academia : Dans un monde où le dodgeball, c'est la vie, Otto s'entraîne à l'académie pour tenter de devenir le plus grand champion. Au fil d'un scénario divisé en huit épisodes, vous vous ferez des amis et des rivaux en tentant de former la meilleure équipe de dodgeball. Améliorez Otto et développez une équipe dynamique grâce à une progression de groupe poussée et personnalisable. Explorez l'Académie de dodgeball dans ses moindres recoins, percez ses nombreux mystères et taillez-vous une réputation par ballons interposés. Caractéristiques principales : Explorez et découvrez les secrets d'un vaste campus, plein de vie et de variété.

Vivez un scénario digne des meilleurs RPG avec épisodes, quêtes principales, quêtes annexes et mini-jeux à l'école.

Débloquez et améliorez des personnages uniques pour diversifier votre équipe de dodgeball, à travers une progression (individuelle et d'équipe) dans le plus pur style RPG.

Livrez des matchs de dodgeball survoltés avec un système de combat unique qui vous opposera à des ennemis et boss redoutables.

Défiez un ami en local dans un mode Versus compétitif.

L'édition physique comprend un livret d'art exclusif !