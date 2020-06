Do Not Feed the Monkeys - Un jeu pour adulte classé PEGI 12 sur l'eShop

Disponible depuis le 1er juin 2020 sur Nintendo Switch, Do Not Feed the Monkeys est un jeu assez particulier où vous incarnez un membre du Club d'observation des primates, chargé d'espionner et de récolter diverses informations sur les spécimens observés depuis votre ordinateur. En dehors de son style clairement tourné vers le voyeurisme, Do Not Feed the Monkeys comprend plusieurs scènes à caractère sexuel très explicites malgré l'aspect global du titre. Si il en faut pour tous les goûts en matière de jeu vidéo, on est surtout surpris par la classification PEGI accordée au titre, un simple PEGI 12.

En attendant une correction de la part de Nintendo, Do Not Feed the Monkeys propose également une démo gratuite accessible à tous pour avoir un premier aperçu du jeu. La version complète quant à elle vous coûtera 12,99€ pour être téléchargée sur l'eShop.

Vous êtes invité à rejoindre le « Club d'observation des primates », où vous pourrez observer la vie des singes en cage et analyser soigneusement les informations obtenues. GLOSSAIRE DES TERMES : LE CLUB D'OBSERVATION DES PRIMATES un groupe clandestin qui observe d'autres personnes grâce à des caméras de surveillance et des webcams piratées. VOUS le tout nouveau membre du CLUB, fatigué de votre appartement délabré, de votre existence morne et de votre travail insipide. SINGES des dizaines de personnes en proie à votre observation. VIE PRIVÉE quelque chose que les singes pensent avoir. PC (PERSONAL COMPUTER) ouais, nous avons mis un PC dans votre jeu qui est sur votre Switch afin que vous puissiez travailler sur un PC pendant que vous jouez au jeu qui est sur votre Switch ! NOURRIR LES SINGES interagir ou interférer avec les sujets de quelque façon que ce soit. Nourrir les singes est strictement interdit. Curieusement, les membres du club continuent de nourrir les singes comme s'ils ne pouvaient pas respecter cette règle pourtant basique ! Et vous ? Allez-vous aider ceux que vous espionnez, les extorquer, les dénoncer et saboter leurs rêves, ou allez-vous suivre vos instructions et rester assis à vous tourner les pouces pendant que le monde brûle ?

Source : Nintendo